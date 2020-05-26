Посол США в Германии рассказал о возможных предстоящих санкциях

Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2", сообщил посол США в Германии. Ричард Гренелл в интервью газете "Хандельсблат" (Handelsblatt) - одному из самых влиятельных деловых изданий Германии, сообщил, что западные наблюдатели следят за передвижениями судов-трубоукладчиков, которые могут достроить газопровод.

По словам американского посла, одобрение законопроекта о санкциях может пройти в ускоренном порядке.

О каких именно санкциях идёт речь, пока нет точной информации. Посол США в Германии призвал правительство Германии пересмотреть политику Берлина в отношении России.

20 мая Европейский суд отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2», на решение о распространении норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран, отмечает "Коммерсант". Суд счёл, что оператор "Северного потока-2" не затронут действием газовой директивы, так как может получить исключение от Германии. Но Федеральное сетевое агентство Германии ранее уже отказало в такой возможности.