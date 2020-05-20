Германия освободила "Северный поток" от правил газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод "Северный поток" от правил газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. При этом проекту "Северный поток – 2" Берлин на прошлой неделе в освобождении от правил отказал.

Оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG сообщил, что при рассмотрении заявки регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на внутреннем европейском рынке.

Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям.