Германия освободила "Северный поток" от правил газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии освободило газопровод "Северный поток" от правил газовой директивы Евросоюза на территории ФРГ сроком на 20 лет. При этом проекту "Северный поток – 2" Берлин на прошлой неделе в освобождении от правил отказал.
Оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG сообщил, что при рассмотрении заявки регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на внутреннем европейском рынке.
Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям.
- Первая нитка "Северного потока" была введена в эксплуатацию в конце 2011 года. С этого времени Россия доставила в Европу более 345 миллиардов кубометров газа. Маршрут газопровода проходит из Выборга до германского Любмина. Его протяжённость составляет более 1200 километров.
- Строительство "Северного потока–2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний – владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока – 2".
- После введения санкций российские представители заявляли, что "Северный поток – 2" всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года. По оценкам Bloomberg, осталось достроить около шести процентов трубопровода – это чуть более 100 километров.
- США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте. Вашингтон предложил поставлять европейским странам американский газ.
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