Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, принимавших решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции. Указ выложен на сайте Екатеринбургской епархии РПЦ.

“Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз”, — говорится в тексте указа. В нём напоминается, что Романов принимал Великую Схиму — особо строгое монашество, и при этом отрицал мир и волю, и мирские похоти.

Сергию запрещено покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. Его так же лишили права ношения наперсного креста, выдаваемого священникам при рукоположении. Епископ предложил ему послужить церкви "безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру".

Схиигумен несколько раз заявлял, что пандемия коронавируса — выдумка злых сил, которые хотят провести "чипизацию населения”. Известна стала его проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением “богоборческих властей”, духовным руководством вместе с “предтечами Антихриста”. Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами.

Формально РПЦ не закрывала храмы на время пандемии, чаще всего это решалось на уровне епархий и региональных властей.