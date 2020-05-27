Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, принимавших решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции. Указ выложен на сайте Екатеринбургской епархии РПЦ.
“Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз”, — говорится в тексте указа. В нём напоминается, что Романов принимал Великую Схиму — особо строгое монашество, и при этом отрицал мир и волю, и мирские похоти.
Сергию запрещено покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. Его так же лишили права ношения наперсного креста, выдаваемого священникам при рукоположении. Епископ предложил ему послужить церкви "безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру".
Схиигумен несколько раз заявлял, что пандемия коронавируса — выдумка злых сил, которые хотят провести "чипизацию населения”. Известна стала его проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением “богоборческих властей”, духовным руководством вместе с “предтечами Антихриста”. Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами.
Формально РПЦ не закрывала храмы на время пандемии, чаще всего это решалось на уровне епархий и региональных властей.
- Романов — авторитетный среди части ультраконсерваторов в РПЦ Екатеринбургский монах и священник. Его называют одним из лидеров “царебожников” — группы прихожан и духовенства РПЦ, особенно сильно почитающих последнего коронованного русского императора Николая Второго и его семью. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.
- Его также называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступала с ультраортодоксальных позиций, требуя, в частности, запрета фильма "Матильда" о Николае II. Впоследствии Поклонская пересмотрела взгляды и начала публично полемизировать с ультраконсерваторами. СМИ писали о её разрыве с Сергием.
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