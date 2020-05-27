Трамп пообещал ввести госрегулирование социальных сетей

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервисы социальных сетей после того как сеть Twitter стала предупреждать подписчиков о возможных неточностях в его твитах.

“Республиканцы считают, что платформы социальных сетей пытаются заглушить высказывания консерваторов. Мы будем строго регулировать их работу или закроем их, прежде чем позволим этом произойти”.

Во вторник два сообщения Трампа в твиттере с критикой процесса голосования по почте, в которых президент заявляет, что такая форма голосования будет использована для фальсификации результатов выборов, сопровождались специальной ссылкой "Получите факты о голосовании по почте".

Открыв эту ссылку, подписчики получали информацию от привлечённых социальной сетью экспертов, считающих, что такая форма голосования очень редко связана с фальсификациями.

Этот шаг Twitter стал ответом на многочисленные призывы критиков Дональда Трампа, обвиняющих президента в распространении лживой информации и грубых атаках на оппонентов с помощью социальных сетей. Трамп в ответ заявил, что социальная сеть душит свободу слова и пытается вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на осень 2020 года.

После выборов-2016 в США крупные социальные сети неоднократно обвинялись в том, что данные их пользователей могли быть использованы для вмешательства в выборы всех уровней.

Сенаторы-республиканцы уже обвиняли социальные сети и Google в цензуре и угрожали им федеральным регулированием. Их коллеги-демократы в ответ заявляли, что реальными проблемами социальных сетей являются распространение языка ненависти, дезинформация и домогательства.