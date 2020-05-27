Суд в Киеве принял решение по делу о символике дивизии СС "Галичина"

Суд в Киеве 27 мая признал незаконным заявление бывшего главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Также он обязал институт воздержаться от распространения таких выводов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

С иском против Вятровича в 2017 году обратился глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он потребовал привлечь историка к ответственности за публичное заявление, что "Галичина" не имеет отношения к нацистскому режиму.

Но в удовлетворении этого требования истцам было отказано. Кроме того, суд не стал признавать символику "Галичина" нацистской, а лишь оценил заявление Вятровича.