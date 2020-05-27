В Грузии оппозиция устроила митинг во время выступления премьера

В Тбилиси во время выступления председателя правительства Грузии Георгия Гахарии в парламенте оппозиция устроила массовую акцию у здания законодательного органа. Участники митинга обвиняли премьер-министра в проведении пророссийской политики и в "измене евроатлантическому курсу". Активисты также попытались раскрасить ворота здания в красный цвет, в напоминание о жестком подавлении протестов оппозиции 20 июня 2019 года. Между участниками акции и полицией произошли стычки.

Гахария в своём докладе рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и о стратегии по постепенной отмене ограничений. Члены оппозиционных партий обвинили премьера в неспособности предложить населению действенный антикризисный план в условиях, когда сотни тысяч человек остались без работы из-за экономической стагнации. Депутаты также напомнили о жестком разгоне протестов у здания парламента в прошлом году. Председателя правительства назвали "кровавым палачом". Гахарию также обвинили в нежелании освободить из тюрьмы сооснователя оппозиционной телекомпании "Главный канал" Георгия Руруа, которого оппозиция считает политическим заключённым.

Штурм здания парламента Грузии состоялся в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда активисты оппозиции организовали стихийный митинг из-за попытки депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова сесть в кресло спикера грузинского парламента. При попытке штурма сотни человек получили тяжёлые травмы. Полиция смогла сдержать протестующих. Несколько дней спустя против нескольких оппозиционных лидеров Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело.