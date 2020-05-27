Рамзан Кадыров: я что не человек, не имею права заболеть?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров и праздник Ураза-байрам провёл дома в самоизоляции.

Об этом он сказал в беседе со своим помощником Ахмедом Дудаевым в Instagram.

Незадолго до праздника появились официально не подтверждённые сообщения, что глава Чечни госпитализирован в московскую клинику с коронавирусной инфекцией. "Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров в среду.

Накануне Рамзан Кадыров появился на публике впервые с 21 мая, когда начала поступать информация о его предполагаемом заражении коронавирусом. В его телеграм-канале была опубликована фотография с ним. Утверждалось, что Кадыров провёл в Грозном совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сам Рамзан Кадыров ранее никак не комментировал сообщения о госпитализации. Представители властей Чечни заявляли, что глава республики в Грозном, а его здоровье в порядке.

По информации сайта МБХ-Медиа, 25 мая Кадыров вернулся из Москвы в Грозный на своём самолёте.

В Чечне, по последним данным Минздрава региона, зарегистрировано 1133 случаев COVID-19, 13 человек скончались, 690 пациентов вылечились. В республике действует наиболее строгий карантин среди всех российских регионов. Введён комендантский час, приостановлена работа общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других субъектов.