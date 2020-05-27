Рамзан Кадыров: я что не человек, не имею права заболеть?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров и праздник Ураза-байрам провёл дома в самоизоляции.
Об этом он сказал в беседе со своим помощником Ахмедом Дудаевым в Instagram.
Незадолго до праздника появились официально не подтверждённые сообщения, что глава Чечни госпитализирован в московскую клинику с коронавирусной инфекцией. "Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек", - сказал Кадыров в среду.
Накануне Рамзан Кадыров появился на публике впервые с 21 мая, когда начала поступать информация о его предполагаемом заражении коронавирусом. В его телеграм-канале была опубликована фотография с ним. Утверждалось, что Кадыров провёл в Грозном совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Сам Рамзан Кадыров ранее никак не комментировал сообщения о госпитализации. Представители властей Чечни заявляли, что глава республики в Грозном, а его здоровье в порядке.
По информации сайта МБХ-Медиа, 25 мая Кадыров вернулся из Москвы в Грозный на своём самолёте.
В Чечне, по последним данным Минздрава региона, зарегистрировано 1133 случаев COVID-19, 13 человек скончались, 690 пациентов вылечились. В республике действует наиболее строгий карантин среди всех российских регионов. Введён комендантский час, приостановлена работа общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других субъектов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.