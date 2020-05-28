Эксперты в ЕС усомнились в эффективности закрытия границ

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) поставил под сомнение эффективность закрытия границ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Центр выпустил доклад в момент, когда страны Евросоюза обсуждают возможность снятия некоторых ограничений на поездки, введённых на первом этапе эпидемии в Европе, пишет Reuters.

Эксперты отмечают, что закрытие границ привело к крайне негативным последствиям для экономики, но лишь отсрочило эпидемию в самом её начале. В отчете также говорится о слабой эффективности таких мер, как обследование состояния пассажиров перед поездкой или измерение температуры их тела по прибытии в пункт назначения. При этом в центре согласны с тем, что поездки облегчают распространение вируса.

Еврокомиссия в апреле рекомендовала ослабить ограничения на поездки, в первую очередь, между странами с низким уровнем заражения. Но в Центре профилактики и контроля полагают, что на информацию по эпидемиологической обстановке нельзя полагаться, так как страны ЕС придерживаются разных подходов к статистике по заболевшим, что не позволяет сравнивать уровни распространения инфекции.

Во вторник Испания призвала входящие в ЕС государства установить общие правила для открытия границ внутри Шенгенской зоны – по мере продолжающегося постепенного ослабления странами карантинных мер. В этот же день стало известно, что власти ФРГ планирует отменить после 15 июня ограничения на поездки в 31 европейскую страну. А Чехия и Дания объявили о смягчение контроля на части своих границ.