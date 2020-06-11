Лицом к событию. ФСБ крышует Россию

С политиком Михаилом Ходорковским в программе "Лицом к событию"11 июня в 19:05 обсуждаем новый доклад центра "Досье" "Лубянская Федерация": о главной опоре режима Владимира Путина - Федеральной службе безопасности. Ведет передачу Михаил Соколов.Видео и текст можно найти по ссылке: https://www.svoboda.org/a/30665174.html