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Лицом к событию
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Лицом к событию. ФСБ крышует Россию

Лицом к событию. ФСБ крышует Россию
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Лицом к событию. ФСБ крышует Россию

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С политиком Михаилом Ходорковским в программе "Лицом к событию"11 июня в 19:05 обсуждаем новый доклад центра "Досье" "Лубянская Федерация": о главной опоре режима Владимира Путина - Федеральной службе безопасности. Ведет передачу Михаил Соколов.Видео и текст можно найти по ссылке: https://www.svoboda.org/a/30665174.html

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