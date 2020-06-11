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Время Свободы: "У половины врачей дипломы куплены, они симптоматику смотрят в Яндексе"

Время Свободы: "У половины врачей дипломы куплены, они симптоматику смотрят в Яндексе"
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Время Свободы: "У половины врачей дипломы куплены, они симптоматику смотрят в Яндексе"

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Обвинение на суде по делу о сбитом в небе над Донбассом «Боинге» Малазийских авиалиний представило основные выводы следствия***Участники акции протеста в Карачаево-Черкесии добились увольнения главврача одной из больниц***Политологи и врачи о неожиданном решении Сергея Собянина снять карантинные ограничения в Москве

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