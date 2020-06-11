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Человек имеет право Live

Человек имеет право Live. Обнуление на марше. Припрячьте ваши митинги. Тюремный протест

Человек имеет право Live. Обнуление на марше. Припрячьте ваши митинги. Тюремный протест
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Человек имеет право Live. Обнуление на марше. Припрячьте ваши митинги. Тюремный протест

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В России развивается кампания, призывающая граждан участвовать в голосовании за изменение Конституции, но Центризбирком уверяет, что никакой агитации нет. Конституционный суд разъяснил, что демонстрации, митинги и пикеты следует проводить в Гайд-парках. На все остальное нужно особое разрешение.Заключенные двух российских следственных изоляторов протестуют против условий содержания, а Страсбург предлагает России пересмотреть правила для пожизненно лишенных свободы. Как мошенники использовали пандемию covid-19 для заработка на доверчивых гражданах.

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