Власти Архангельской области и НАО откладывают объединение

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назвал преждевременными разговоры о референдуме по поводу объединения с Архангельской областью в один регион. Повестка объединения сейчас изменилась, важно проработать все детали и выслушать мнение людей, говорится на сайте администрации НАО. Изначально в правительстве региона сообщали, что референдум может пройти в единый день голосования 13 сентября, в этот же день назначены выборы губернатора Архангельской области.

Накануне врио Архангельской области Александр Цыбульский на своей странице в "Вконтакте" также сообщил, что "все разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны".

О том, что вопрос о референдуме пока закрыт, объявил 27 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак после заседания окружного политсовета партии и встречи со старейшинами ассоциации ненецкого народа "Ясавэй", пишут "Ведомости".

Меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа был подписан руководителями обоих регионов 13 мая. Против объединения выступили жители НАО - они выходят с одиночными пикетами, а местные депутаты от "Единой России" стали массово выходить из партии, показывая своё несогласие с решением объединить два региона.

Слияние субъектов возможно лишь в том случае, если за него на референдуме проголосует большинство избирателей в каждом регионе.