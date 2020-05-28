Boeing возобновляет производство самолёта модели 737 MAX

Компания Boeing возобновила производство пассажирского самолета "Боинг 737 MAX" на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. Оно было остановлено пять месяцев назад после двух крушений, в которых погибли 346 человек. Полеты самого продаваемого самолета компании были приостановлены в марте 2019 года после второй катастрофы за полгода.

Самолёты будут выпускать более низкими темпами, чем планировалось, чтобы повысить безопасность рабочих и качество продукции. В дальнейшем производство будут наращивать. В апреле компания заявила, что, как ожидается, возобновит поставки 737 MAX в третьем квартале после получения разрешений регулирующих органов. Ранее Reuters сообщило, что разрешение на возобновление полетов "Боинга 737 MAX" ожидается не раньше августа.

Мораторий на полёты самолётов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной крушения "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года стали ошибки в программном обеспечении. Оба раза, как утверждается, сломался датчик и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.

В 2019 году Boeing из-за ситуации с 737 MAX получил первый годовой убыток с 1997 года.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса компания Boeing столкнулась с низким спросом на самолеты. Из-за этого производитель намерен сократить 10 процентов из 160 тысяч сотрудников.