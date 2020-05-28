Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

От коронавируса в России вылечились более 150 тысяч человек

В России от коронавирусной инфекции вылечились более 150 тысяч человек. Об этом сообщает штаб по борьбе с COVID-19. Всего за последние сутки выявлено 8371 случай заражения. Умерли за день 174 пациента.

Всего с начала эпидемии в России заболели более 370 тысяч человек. Число погибших составляет 4142.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 285 тысяч исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются более 300 тысяч человек.

С середины марта в стране из-за угрозы распространения инфекции действовал режим ограничений. Были закрыты предприятия, школы, оменены массовые мероприятия. С 12 мая режим ограничений в России стали отменять, однако окончательное решение принимают руководители регионов.

В Москве, режим самоизоляции продлён до 14 июня. С 1 июня в российской столице также ужесточается масочный режим. Средства защиты органов дыхания необходимо будет использовать при любом выходе из дома, а не только в транспорте и общественных местах. При этом мэр города Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня откроются непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешат совершать прогулки по графику. Больницы вернутся к выполнению плановых операций.

О чем не говорят цифры

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами, как и сайт Worldometers.info.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG