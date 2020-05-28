От коронавируса в России вылечились более 150 тысяч человек

В России от коронавирусной инфекции вылечились более 150 тысяч человек. Об этом сообщает штаб по борьбе с COVID-19. Всего за последние сутки выявлено 8371 случай заражения. Умерли за день 174 пациента.

Всего с начала эпидемии в России заболели более 370 тысяч человек. Число погибших составляет 4142.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 285 тысяч исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются более 300 тысяч человек.

С середины марта в стране из-за угрозы распространения инфекции действовал режим ограничений. Были закрыты предприятия, школы, оменены массовые мероприятия. С 12 мая режим ограничений в России стали отменять, однако окончательное решение принимают руководители регионов.

В Москве, режим самоизоляции продлён до 14 июня. С 1 июня в российской столице также ужесточается масочный режим. Средства защиты органов дыхания необходимо будет использовать при любом выходе из дома, а не только в транспорте и общественных местах. При этом мэр города Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня откроются непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешат совершать прогулки по графику. Больницы вернутся к выполнению плановых операций.