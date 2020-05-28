США отказываются от исключений в санкциях против Ирана

США отменили почти все исключения из американских санкций в рамках ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Тегеран продолжает ядерную конфронтацию.
Смягчение ограничений позволяло работать на иранских ядерных объектах российским, китайским и европейским компаниям. Госдепартамент дал им 60 дней для прекращения деятельности.
При этом Соединённые Штаты на 90 дней отложат свое решение о введении санкций, связанных с эксплуатацией иранской атомной электростанции в Бушере. Это сделано для обеспечения безопасности работы АЭС, как отметил Помпео.
- Ядерное соглашение было заключено в 2015 году между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией. Иран отказался от обогащения урана до уровней, пригодных для создания ядерных боезарядов, в обмен на отмену международных санкций.
- В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и начали ужесточать санкции. С помощью ограничений Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить новую сделку, которая будет относиться не только к ядерной, но и к ракетной программе.
- Напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном возросла после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани в начале года и ответного иранского удара по американским базам в Ираке 8 января.
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