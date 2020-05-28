США отказываются от исключений в санкциях против Ирана

США отменили почти все исключения из американских санкций в рамках ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Тегеран продолжает ядерную конфронтацию.

Смягчение ограничений позволяло работать на иранских ядерных объектах российским, китайским и европейским компаниям. Госдепартамент дал им 60 дней для прекращения деятельности.

При этом Соединённые Штаты на 90 дней отложат свое решение о введении санкций, связанных с эксплуатацией иранской атомной электростанции в Бушере. Это сделано для обеспечения безопасности работы АЭС, как отметил Помпео.