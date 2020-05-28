ВТБ: траты россиян на авиа и ж/д билеты выросли в полтора раза

Жители России за три недели мая увеличили траты на авиа- и железнодорожные билеты в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. По данным эквайрингового бизнеса банка, траты россиян на авиабилеты выросли на 46 процентов, а расходы на покупку билетов на поезда — на 42 процента.

При этом спрос на авиабилеты сильнее всего вырос в Москве. Средняя стоимость одного купленного билета в столице увеличилась на 20 процентов (до 10 тысяч рублей), а общие расходы москвичей — сразу на 56 процентов.

Постепенно восстановление спроса на авиабилеты фиксирует и Сбербанк. Согласно его индексу потребительской активности, расходы россиян на авиабилеты с 11 по 17 мая выросли за неделю на 52 процента.

В регионах ровно в полтора раза нарастили расходы на покупку железнодорожных билетов, при этом средний чек составил 3 тысячи рублей.Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек считает, что рост спроса на железнодорожные билеты связан с тем, что россияне из-за пандемии коронавируса ориентируются на внутренний туризм.

Авиасообщение России с другими странами полностью приостановлено с 27 марта из-за пандемии COVID-19. Внутрироссийские перевозки из-за введенных карантинных ограничений сократились.

В конце мая российские авиакомпании резко — в 2–3 раза — снизили цены на билеты, особенно на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне. При этом уже на полёты в июле билеты вновь дорожают.



