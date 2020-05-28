Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал идею основателя космической корпорации SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по полюсам Марса прикрытием для милитаризации космоса.

“Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать”, — заявил российский чиновник накануне в интервью каналу "Соловьев LIVE" в ютьюбе.

Маск предложил бомбардировку Марса в 2015 году. Растопив лёд на полюсах, бизнесмен предлагает создать на планете парниковый эффект, чтобы её потом проще было колонизировать.

Маск назвал этот план “быстрым способом превратить Марс в подобие Земли”. Позднее он возвращался к этой идее.

Рогозин назвал это предложение “чудовищным с точки зрения гуманных соображений”. “Кто ему дал право уничтожать планету?", - сказал российский чиновник.