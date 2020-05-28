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Рогозин назвал идею Маска нанести ядерный удар по Марсу прикрытием для военных

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал идею основателя космической корпорации SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по полюсам Марса прикрытием для милитаризации космоса.

“Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать”, — заявил российский чиновник накануне в интервью каналу "Соловьев LIVE" в ютьюбе.

Маск предложил бомбардировку Марса в 2015 году. Растопив лёд на полюсах, бизнесмен предлагает создать на планете парниковый эффект, чтобы её потом проще было колонизировать.

Маск назвал этот план “быстрым способом превратить Марс в подобие Земли”. Позднее он возвращался к этой идее.

Рогозин назвал это предложение “чудовищным с точки зрения гуманных соображений”. “Кто ему дал право уничтожать планету?", - сказал российский чиновник.

  • Интервью главы Роскосмоса проходило во время подготовки к старту разработанного SpaceX космического корабля “Крю Дрэгон” с космодрома на мэсе Канаверал в США. Пуск был отложен на субботу. В случае успеха, это будет первый космический пилотируемый полёт в США с 2001 года, а корабли “Крю Дрэгон” в перспективе заменят для НАСА разработанные в 60-е годы российские “Союзы”.

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