Запланированный на вечер среды старт ракеты-носителя “Фалькон 9” с космическим кораблём “Крю Дрэгон” с двумя астронавтами с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отменён из-за погодных условий.
Подготовку к полёту транслировал канал "Настоящее время".
Это должен был быть первый пилотируемый запуск космического корабля, проведённый Соединёнными Штатами с 2011 года, не считая суборбитальных полётов. И, с той же оговоркой, первый пилотируемый полёт в истории частной космонавтики.
Следующая попытка пуска запланирована на субботу.
- SpaceX — не единственная частная компания, разрабатывающая пилотируемые корабли для NASA. Конкурирующий проект "Старлайнер" разрабатывает корпорация Boeing. После неудачной миссии в декабре прошлого года, следующий полёт корабля будет проведён в беспилотном режиме. Он запланирован на осень.
- Согласно планам NASA "Крю Дрэгон" и "Старлайнер" должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС. В 2014 после введения санкций против России глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рекомендовал США заменить российские космические корабли батутами.
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