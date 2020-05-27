Запланированный на вечер среды старт ракеты-носителя “Фалькон 9” с космическим кораблём “Крю Дрэгон” с двумя астронавтами с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отменён из-за погодных условий.

Подготовку к полёту транслировал канал "Настоящее время".

Это должен был быть первый пилотируемый запуск космического корабля, проведённый Соединёнными Штатами с 2011 года, не считая суборбитальных полётов. И, с той же оговоркой, первый пилотируемый полёт в истории частной космонавтики.

Следующая попытка пуска запланирована на субботу.