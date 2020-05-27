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Первый за 9 лет пилотируемый космический пуск в США отменён за 15 минут до старта

Ракета-носитель “Фалькон 9” с космическим кораблём “Крю Дрэгон” на стартовой площадке

Запланированный на вечер среды старт ракеты-носителя “Фалькон 9” с космическим кораблём “Крю Дрэгон” с двумя астронавтами с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отменён из-за погодных условий.

Подготовку к полёту транслировал канал "Настоящее время".

Это должен был быть первый пилотируемый запуск космического корабля, проведённый Соединёнными Штатами с 2011 года, не считая суборбитальных полётов. И, с той же оговоркой, первый пилотируемый полёт в истории частной космонавтики.

Следующая попытка пуска запланирована на субботу.

  • SpaceX — не единственная частная компания, разрабатывающая пилотируемые корабли для NASA. Конкурирующий проект "Старлайнер" разрабатывает корпорация Boeing. После неудачной миссии в декабре прошлого года, следующий полёт корабля будет проведён в беспилотном режиме. Он запланирован на осень.
  • Согласно планам NASA "Крю Дрэгон" и "Старлайнер" должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС. В 2014 после введения санкций против России глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рекомендовал США заменить российские космические корабли батутами.

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