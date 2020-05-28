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Штрафы Facebook и Twitter в 4 млн рублей передали приставам

Компании Facebook и Twitter не исполнили решение Таганского суда в Москве, который в феврале оштрафовал каждую из них на четыре миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. Исполнительные документы о взыскании штрафа передали приставам в конце минувшей недели, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору.

Ранее Twitter обжаловал постановление суда, но получил отказ, решение в отношении компании вступило в силу 16 марта, в отношении Facebook — 14 марта. На его исполнение у компаний было 60 дней, после чего документы передаются в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), сказал источник. В ФССП не стали комментировать это по существу. В пресс-службе Роскомнадзора, Facebook и Twitter не ответили на запрос издания.

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", отметили , что приставы не смогут взыскать штрафы, поскольку Facebook и Twitter не зарегистрированы в России.

В нескольких странах мира приняты законы, обязывающие хранить личные данные граждан на серверах, физически расположенных на территории государства. В России такой закон вступил в силу в 2015 году.

  • В апреле 2019 года суд оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook на три тысячи рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о хранении данных российских пользователей внутри страны.
  • В 2016 году за отказ перенести данные российских пользователей Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn.

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