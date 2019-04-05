Суд оштрафовал Twitter за отказ хранить данные пользователей в России

Мировой судья в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter на 3 тысячи рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о хранение данных российских пользователей внутри страны. Ондайн-трансляцию заседания суда вела "Медиазона".

О возбуждении административного производства в отношении Twitter и Facebook в середине января сообщал глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил в середине января.

В нескольких странах мира приняты законы о том, что личные данные их граждан должны храниться на серверах, физически расположенных на территории страны. В том числе этого требует от интернет-компаний Россия.

В декабре регулятор отправил социальным сетям запросы о том, выполнили ли они закон. Изначально "Роскомнадзор" сообщил, что компании отчитались о локализации баз данных. Позднее ведомство пожаловалось, что от обеих компаний пришли только формальные ответы, в которых не указано, где хранится информация пользователей.

В суде представители Twitter заявляли, что сеть не ведёт целенаправленный сбор персональных данных, и не обязана отчитываться перед Роскомнадзором по закону.