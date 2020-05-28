Волонтёров "Альянса врачей" оштрафовали из-за доставки масок медикам

Суд в Новгородской области оштрафовал восемь волонтеров "Альянса врачей". Сумма штрафа для каждого активиста составила пять тысяч рублей. Активистов признали виновными в нарушении при доставке в Новгород медицинских масок для местных медиков, сообщает "Интерфакс".

Суд установил, что 2 апреля волонтёры ехали из Москвы в Новгород. Ни у кого из них не было документов, подтверждающих право находиться в регионе, и регистрации в Новгородской области. Суд пришел к выводу, что активисты нарушили указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

Председателя "Альянса врачей" Анастасию Васильеву задержали одновременно с волонтерами. Её дело суд рассмотрел еще 3 апреля и оштрафовал ее на 1600 рублей за неповиновение требованию полиции.

"Альянс врачей" неоднократно – со ссылкой на сообщения из различных регионов – сообщал о нехватке средств защиты у медиков, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ряд СМИ критикуют организацию, указывая на связь профсоюза с ФБК Алексея Навального и утверждая, что его члены зарабатывают политические очки во время эпидемии коронавируса. В прокремлёвских блогах публиковались видео, на которых люди, которые представляются как медики, призывают членов профсоюза "не мешать работать". С критикой профсоюза выступал и министр здравоохранения Михаил Мурашко.