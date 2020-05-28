"Трансперенси" попросила проверить Пескова из-за ипотеки в Нью-Йорке

"Трансперенси Интернешнл — Россия" попросила президиум совета при президенте России по противодействию коррупции проверить соблюдение Татьяной Навкой антикоррупционного законодательства. "Полная тезка супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова выплатила ипотеку за квартиру в США. Это является нарушением федерального закона, запрещающего чиновникам и членам их семей использовать иностранные финансовые инструменты, в том числе пользоваться кредитами и займами в иностранных банках", — говорится на сайте организации.

Как следует из выписки из реестра департамента финансов Нью-Йорка, 9 марта 2020 года Татьяна Навка выплатила ипотеку за квартиру стоимостью почти $1,2 млн, расположенную в районе Манхэттен в Нью-Йорке, США. "Если Татьяна Навка действительно погасила зарубежную ипотеку в этом году, и при этом до сих пор является супругой Дмитрия Пескова, то сам Песков должен быть уволен со своей должности в связи с утратой доверия", — уточнил юрист "Трансперенси" Григорий Машанов.

В 2019 году Песков утверждал, что его супруга продала квартиру: "Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги". Он уточнял, что квартира была продана по цене ипотеки и дохода от ее продажи нет.

По словам пресс-секретаря президента, квартира у его супруги "была только де-юре": "У нас, если ты берешь квартиру в ипотеку, она числится на банке, а в США — на тебе. Поэтому де-юре квартира числилась на ней, но де-факто этой квартиры у нее никогда не было, потому что она (Навка) уехала из Америки, приехала жить в Россию, и квартира так и осталась висеть в этой ипотеке".

Фонд борьбы с коррупцией ранее отмечал, что Навка владеет элитной недвижимостью в Московский области стоимостью $7 млн. При этом ФБК считает, что у Навки не было достаточно средств на покупку такого дома. В качестве аргументов в ФБК приводили историю с недвижимостью Навки и ее бывшего супруга Александра Жулина, которую они приобрели в США. Как отмечает фонд Навального, дом стоимостью $930 тысяч был приобретен в ипотеку на 20 лет со ставкой около 5%.