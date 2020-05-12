Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству РИА "Новости". Какого состояние его здоровья, не уточняется.

Песков считается одним из самых близких к президенту чиновников, он ежедневно сообщает точки зрения Путина и других членов кремлёвского руководства журналистам в формате конференц-коллов. Агентству ТАСС он заявил, что в последний раз лично общался с президентом больше месяца назад. Известно, что глава государства сейчас живёт в резиденции в Ново-Огарёве и большую часть встреч проводит дистанционно.

Жена Пескова Татьяна Навка, также госпитализированная с инфекцией, заявила изданию Daily Storm, что скорее всего он принёс болезнь с работы. "Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел".

В начале апреля Песков появился на публике с так называемым "блокиратором вирусов", устройством с недоказанной эффективностью, обещающим пользователям снизить вероятность заражения болезнями. После соответствующего вопроса журналистов Песков снял устройство.