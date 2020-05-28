Собянин пообещал сохранить ограничения до появления вакцины

Санитарные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не будут полностью сняты до создания защищающей от болезни вакцины. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин. "Боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, когда мы вакцину не получим, — сказал Собянин. — Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью".

С 1 июня Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями.

Москвичам в тестовом режиме разрешат совершать прогулки по графику. Жителям Москвы будет разрешено гулять три раза в неделю - две прогулки в рабочие дни и одна в выходные. С 5 до 9 часов утра гулять можно будет без ограничений.

График прогулок для каждого дома опубликован на сайте mos.ru. График прогулок будет также размещен в подъездах жилых домов и доставлен в почтовые ящики жильцов, говорится на сайте мэрии. Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил журналистам, что график также будет доступен в приложении "Моя Москва" и в "Яндекс.Картах".

С 1 июня также начнётся перевод больниц на оказание плановой помощи. По словам Собянина, за прошедшие две недели количество госпитализаций и новых случаев коронавируса в столице снизилось на 40%. Мэр заявил, что эта статистика позволяет говорить о дальнейшем смягчении ограничений.

С 1 июня маски (респираторы или другие средства защиты органов дыхания) необходимо будет надевать при любом выходе из дома. Необходимость этого Собянин связал с тем, что горожане получили право выходить из дома не только по делам, но и просто на прогулку.

Также в среду мэр Москвы подписал указ о продлении в российской столице до 14 июня так называемого режима самоизоляции. Цифровые рабочие пропуска для поездок на транспорте будут продлены автоматически.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19, а директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи прогнозировал, что массовая вакцинация от COVID-19 может стартовать уже осенью 2020 года.

Москва на первом месте среди всех регионов России по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции и смертей от неё. В последние дни, по официальным данным, число выявляемых за сутки случаев в Москве сокращается, выздоравливают за сутки больше людей, чем заболевают.