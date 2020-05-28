Депздрав Москвы уточнил официальные данные о смертях от COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы уточнил официальные данные о смертности в связи с коронавирусной инфекцией.

Как говорится в сообщении, специалисты проанализировали 100 процентов случаев смертей в Москве с подозрением на COVID-19 в апреле.

В результате окончательного анализа данных за апрель превышение смертности в Москве по отношению к 2019 году составило 1934 умерших. Ранее сообщалось о 1841 случае. По отношению к средней смертности за апрель за последние три года ​превышение составляет 1753 случая.

Из этих случаев на долю диагноза COVID-19, по данным департамента, приходится 636 случаев смерти (ранее называлась цифра 639).

Ещё 169 человек, как сообщается, дополнительно отнесены к умершим от коронавирусной инфекции по клиническим признакам - несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, 756 человек, по данным департамента, умерли от других причин, однако при этом имели положительный тест на коронавирус. Примерно в половине этих случаев, как признал департамент, коронавирус оказал ​существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

Таким образом, всего непосредственно от COVID-19 или будучи инфицированными коронавирусом в Москве в апреле умерли более 1500 человек. Почти всё превышение смертности, таким образом, объясняется эпидемией коронавируса. "При этом уже сейчас понятно, что смертность за май будет выше" - признаёт департамент.

Летальность от коронавируса (то есть отношение числа умерших к числу выявленных случаев заражения) в Москве составляет таким образом, по данным властей, от 1,4 процента (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8 процентов (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден). Это бесспорно ниже, чем в Нью-Йорке и Лондоне - отметили в департаменте.