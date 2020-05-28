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Умер правозащитник и активист Сергей Мохнаткин

Умер правозащитник и гражданский активист Сергей Мохнаткин. О его смерти сообщили писатель Виктор Шендерович и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко. Мохнаткину было 66 лет.

Правозащитник умер после долгой болезни. В апреле его жена Анна Кречетова писала, что он находится в тяжёлом состоянии после операции в московской больнице. ​

В конце прошлого года Сергей Мохнаткин был госпитализирован. У него начались осложнения после травмы, полученной во время пребывания в исправительной колонии №4 в Архангельской области. По словам его близких, добиться госпитализации удалось только с помощью правозащитников.

31 декабря 2009 года Сергей Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции "Стратегия 31" на Триумфальной площади в Москве. Он был обвинён в избиении сотрудника 2-го оперативного полка милиции и осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима.

Находясь в колонии, активно отстаивал свои права и права других заключённых, за что неоднократно подвергался репрессиям. Российское правозащитное сообщество признало его политическим заключённым.

В 2012 году был помилован президентом Дмитрием Медведевым.

31 декабря 2013 года во время акции "Стратегия 31" вновь был задержан на Триумфальной площади и обвинён по той же статье. Был осуждён к лишению свободы в колонии строгого режима, наказание отбывал в Котласе. В 2017 году был приговорён ещё к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии: по версии следствия, он якобы оказал сопротивление сотрудникам колонии. В результате избиения сотрудниками ФСИН получил травму позвоночника.

В декабре 2018 года Мохнаткин вышел на свободу, продолжил заниматься правозащитной деятельностью. При этом против него расследовались новые уголовные дела.

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