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Общество

Страшные боли и отказали ноги. Сергей Мохнаткин госпитализирован

Сергей Мохнаткин

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Сергей Мохнаткин госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Около месяца назад у него начались осложнения травмы, полученной во время пребывания в тюрьме: в ИК-4 Архангельска сотрудники ФСИН сломали Сергею Мохнаткину позвоночник. По словам его близких, добиться госпитализации сейчас удалось только с помощью правозащитников.

В настоящее время Сергей Мохнаткин находится в городской клинической больнице № 29 в Москве. До этого за последние недели правозащитник сменил несколько лечебных учреждений. Гражданская супруга Сергея Мохнаткина Анна Кречетова рассказывает, что госпитализации удалось добиться с трудом:

Он лежит на одном боку. Перевернуть его на другой бок или на спину нет возможности, потому что страшные боли

– Сейчас состояние его ухудшилось. Он уже месяц не ходит. Неделю назад у него совершенно отказали ноги. Он лежит на одном боку. Перевернуть его на другой бок или на спину нет возможности, потому что страшные боли. Даже обезболивающие не помогают. С большим трудом попали в Тверскую областную больницу, но они взяли и буквально через три дня отправили Сергея Евгеньевича в Конаково. Но там ни ухода, ни лечения толком не было – не то, что в этом больница виновата, просто у них, видимо, нет возможностей, что их средства позволяли, то они и делали. У Сергея Евгеньевича появился тяжелый пролежень.

Еще три недели назад на ноги поднимали всех правозащитников. Они очень много сделали, но он говорил, что ему срочно нужна госпитализация в Институт Склифосовского. Но почему-то Институт его не принял. Они посмотрели документы. Я не знаю кто, какие государственные структуры это делают, но они сказали: раз у вас боли, то вам нужен невролог. Хороший невролог посмотрел в Институте Склифосовского: "Это, говорит, совершенно не мой профиль. Вы должны либо в хирургию ложиться, либо еще куда-то". Если бы его приняли тогда, по крайней мере, пролежня бы этого не было. Сейчас состояние очень сильно ухудшилось – возможен сепсис, гангрена. Сейчас даже вот эта страшная травма на второй план ушла.

Общественный деятель, епископ Апостольской Православной церкви Григорий Михнов-Войтенко, который помогает с лечением Сергея Мохнаткина, уточняет, что его привезли в 29 городскую больницу по "скорой". Но помочь Мохнаткину в этом медицинском учреждении не могут, поскольку правозащитнику требуется вторая операция. Ее врачи рекомендовали делать в конкретных клиниках:

В любой районной больнице все, что можно сделать – это положить на койку и колоть обезболивающие

– В этом году Мохнаткину уже делали операцию, поставили специальную конструкцию, укрепляющую позвоночник. Это достаточно сложная высокотехнологическая операция, ее делали в клинике МЧС имени Никифорова в Петербурге. Но у Сергея целый ряд других проблем с позвоночником, и они могут быть решены только в сотрудничестве с оперировавшим хирургом, который и рекомендовал две клиники (одна в Москве, другая в Петербурге), где нужно делать повторную операцию. Сейчас квота на эту операцию получена. Там все достаточно непросто. В любой районной больнице все, что можно сделать – это положить на койку и колоть обезболивающие. Мы надеемся, что на этой неделе из 29 больницы, – очень хорошей московской больницы, где все замечательно делают, но не могут сделать то, что необходимо просто в силу того, что это не их специализация, – его переведут в Институт фтизиатрии и пульмонологии имени Сеченова. А дальше будем, что называется, держать кулаки.

Где-то две-три недели назад Мохнаткин поехал в Тверь заниматься делами местного филиала движения "За права человека", которым он руководит. Там ему стало значительно хуже, его госпитализировали сначала в Тверскую областную больницу по "скорой". В силу того, что у них все оптимизировано, из тверской больницы его перевели в Конаково, а уже из Конакова его надо было эвакуировать, потому что там они совсем ничего не могли сделать. Понятно, что из Конакова в Москву перевезти нельзя – только по платной "скорой". А платная "скорая" уже получила место в 29 больнице, – объясняет Григорий Михнов-Войтенко.

Сергей Мохнаткин в суде, 2014 год
Сергей Мохнаткин в суде, 2014 год

Сергей Мохнаткин получил серьезную травму позвоночника в марте 2016 года, когда отбывал наказание в исправительной колонии №4 в Архангельской области. Он попал туда по обвинению в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции "Стратегии-31" на Триумфальной площади в 2013 году.

О своем пребывании в тюрьме Сергей Мохнаткин подробно рассказал в интервью Радио Свобода в марте этого года. По его словам, в колонии его неоднократно избивали, одно из таких столкновений с сотрудниками ФСИН закончилось переломом позвоночника:

Лучше все-таки руки ломать или ноги, чем позвоночник. Даже мечтал сознание потерять

"Несколько сотрудников попинали хорошенько на полу, а один здоровый (килограммов сто) коленом рухнул на спину, на поясницу – я сразу почувствовал перелом. Боль сильная. Лучше все-таки руки ломать или ноги, чем позвоночник. Даже мечтал сознание потерять, пока он этим коленом на моем уже переломанном позвоночнике стоял", ­– рассказывал Сергей Мохнаткин.

Этот конфликт с сотрудниками ФСИН возник из-за другого уголовного дела, которое в отношении Мохнаткина возбудили уже в колонии. В 2015 году его обвинили в том, что он допустил нецензурные высказывания в адрес начальника колонии (статья 319 "оскорбление представителя власти"). 4 марта 2016 года Мохнаткина собирались этапировать в СИЗО на время судебного разбирательства. В знак протеста против такого решения он лег на пол в дежурной части. Когда его потащили, отмахнулся и попал рукой по лицу надзирателю. "Они отлично знают, что нельзя переводить осужденного из колонии обратно в СИЗО, ­ – объяснил Сергей Мохнаткин в интервью Радио Свобода. – Это нарушение приговора. Меня переводили в отсутствие судьи, его подпись была подделана".

Я кричал: "Сделайте рентген, чтобы не было – симулянт или не симулянт"

Несмотря на возражения, Сергея Мохнаткина отправили в следственный изолятор – со сломанным позвоночником: "Меня закинули <...>, как мешок с костями, в "автозак", перевезли в СИЗО. Там отказались оказывать медицинскую помощь, вызывать скорую. Я кричал: "Сделайте рентген, чтобы не было – симулянт или не симулянт". Его сделали много позже. Попытались, в том числе судмедэксперт, скрыть дату перелома и обстоятельства".

В результате за сопротивление в дежурной части против Сергея Мохнаткина было возбуждено уголовное дело по статье 321 "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Суд признал его виновным как по этому делу, так и по предыдущему, из-за которого Мохнаткина этапировали в СИЗО. Суммарно он получил 2 с половиной года колонии.

По словам Сергея Мохнаткина, после перелома позвоночника столкновения с сотрудниками ФСИН не прекратились. "Сломанный позвоночник не стал индульгенцией для того, чтобы меня не "мочили" снова. В ИК-21, куда меня перевели – поселок Икса Плесецкого района, – ко мне неоднократно прикладывали руки и ноги".

В декабре 2018 Сергей Мохнаткин вышел на свободу, но в отношение него расследуется еще два уголовных дела. Первое - снова о дезорганизации работы колонии – было возбуждено в 2018 году из-за то, что он отказался ехать в суд из тюремной больницы без постановления о назначении заседания и сопротивлялся сотрудникам колонии, которые потащили его насильно. Второе возбудили в том же году – по статье 297 "неуважение к суду" за то, что на заседании по административному надзору он назвал судей негодяями и подлецами.

По мнению Григория Михнова-Войтенко, в ситуации Сергея Мохнаткина опасения вызывает не только и не сколько его здоровье, но и уголовные дела, по которым его могут снова отправить в колонию на несколько лет:

Григорий Михнов-Войтенко
Григорий Михнов-Войтенко

– То, что необходимо сейчас Сергею в первую очередь – это чтобы было закрыто возбужденное уголовное дело. С медициной, я думаю, всеобщими усилиями мы разберемся. Обвинение строится только на одном – на желании органов ФСИН скрыть то преступление, которое было совершено, – из-за чего у Сергея был сломан позвоночник. Поскольку они хотят это скрыть, то они возбудили новое дело, надеясь, что он не выйдет на свободу. Но, слава богу, на свободу он вышел, но дело-то не закрыто! Дело продолжается! Сергея сейчас постоянно терроризирует следователь, чтобы он ознакомился с делом, его пытаются вызвать в Архангельск для этого. Если это дело дойдет до суда, и он состоится, я подозреваю, что несмотря ни на какие заболевания, Сергей получит реальный срок.

–​ С вашей точки зрения, почему система не выпускает человека, даже в таком состоянии?

– Система строится худо-бедно на существовании команд от старшего к младшему. Если новая команда не поступила, то продолжает действовать предыдущий приказ. А предыдущий приказ звучал, видимо, следующим образом: посадить и заткнуть, чтобы не говорил ничего. Новая команда не поступила, значит, продолжают преследовать. Та статья, 321-я УК ("дестабилизация работы учреждений") – это такой аналог теперь уже всем известной 318-й, где у нас пластиковые стаканчики фигурируют. В деле Мохнаткина примерно такая же ситуация: один ужасно грозный человек заставил испугаться троих сотрудников ФСИН. Он на них замахнулся, они в ужасе вынуждены были, видимо, бежать в разные стороны.

Тебя лишили здоровья, так помирай здесь

Понятно, когда человек находится не в СИЗО и не в колонии, нам кажется, что все хорошо, что теперь главная проблема – это его здоровье. Здоровье, безусловно, проблема. Поломать человека, лишить здоровья – дело нескольких минут. А потом восстанавливать приходится всем миром с помощью лучших врачей Москвы, Питера. Слава богу, у нас эти операции делаются, тут нет особой проблемы. У нас проблема в реабилитации, потому что по-хорошему для реабилитации Сергею надо бы куда-то поехать, в какую-нибудь теплую страну, к морю, и побыть какое-то время там. Но опять же пока не закрыто дело, пока у него остается надзор по предыдущему делу, никуда поехать он не может. В общем, тебя лишили здоровья, так помирай здесь, – заключает Григорий Михнов-Войтенко.

31 декабря 2019 года исполнится десять лет с момента первого уголовного дела Сергея Мохнаткина. В канун 2010 года правозащитника задержали на акции "Стратегия-31" на Триумфальной площади в Москве. Его осудили на два c половиной года колонии-поселения по делу о нападении на милиционера (статья 318 УК) во время этого мероприятия. Очевидцы тогда заявляли, что Мохнаткин просто вступился за женщину, которую жестко задерживали. В апреле 2012 президент Дмитрий Медведев его помиловал.

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