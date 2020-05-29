Вирус и патриоты. Галина Сидорова - о самоизоляции как нацидее

"Вы нас даже не представляете", - этот лозунг, один из тех, с которыми вчерашние школьники, возмущенные коррупцией во власти, стихийно выходили на улицы в марте, а затем в июне 2017 года, поразил меня тогда своей точностью. Они не голосовали за Путина. Они не голосовали за тех, кто пришел во власть на выборах с фальсификациями, а значит, по факту нелегитимных. Они высмеивали путинский режим своими уточками – отсылкой к расследованию Алексея Навального о теперь уже бывшем премьер-министре Дмитрии Медведеве. Режим, не желающий иметь представление об интересах и нуждах детей, бросался на них с дубинками, изолировал в тюрьмах.



Сам же Владимир Путин, поглядывая сверху на дело рук опричников, прикидывал, чем бы отвлечь народ от крамольных мыслей. И в итоге возвращался к "своей" национальной идее. В разное время кто только не занимался ее поиском. Борис Ельцин неожиданно заговорил о национальной идее после победы на выборах 1996 года на приеме в честь сотрудников своего предвыборного штаба. Правительственная "Российская газета" тогда подхватила почин, предложив 10 миллионов рублей за лучший очерк на "идейную" тему. Проект, однако, вскоре свернули - не то за неимением достойных авторов, не то за нехваткой обещанных средств. Путин проблему решил: в 2016 году объявил национальной идеей патриотизм, в 2020-м её подтвердил. На днях даже распорядился, чтобы Государственная дума внесла изменения в федеральный закон "Об образовании", дополнив школьную программу обязательным патриотическим воспитанием учащихся. Не простил "уточек".

Но жизнь непредсказуема. Путинская власть - хитрая, лживая и безжалостная, если чему за двадцать лет и научилась, так это извлекать выгоду из всего того, что ей под руку подвернется. Не стала исключением даже такая стихийная напасть, как коронавирусная пандемия. Самоизоляция пришлась кстати: позволив режиму придушить уличную протестную активность внутри страны и ещё тщательнее прикрыть србственные неблаговидные делишки от посторонних глаз.

Не случайно в разгар пандемии Путин объявил Россию отдельной цивилизацией.И ведь действительно: страна, под его "мудрым" руководством нарушившая одну международную норму за другой (отхватив у Украины Крым, спровоцировав вооруженный конфликт в Донбассе, поучаствовав в гибели пассажиров авиарейса MH-17, например), ещё до пандемии фактически самоизолировалась. Подставив себя под санкции и лишив нормального сотрудничества с наиболее развитой частью мира.

Нет более близкой путинскому режиму национальной идеи, чем самоизоляция

15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что и после окончания пандемии прежней свободы уже не будет: снятия ограничений, мол, ожидать не стоит; полное восстановление мировых связей займет много времени. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил США в стремлении "дестабилизировать ситуацию в России" с помощью "вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом" и "по рейтингам власти", чтобы в конечном счёте страну "расчленить". "Мы укрепляем свои позиции, - сказал Володин, - и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество – это наш президент".

Генеральная прокуратура тоже отметилась: в разгар эпидемии выявила очередную "нежелательную организацию". На сей раз под раздачу попала американскуая Project Harmony, созданная в 1985 году с целью культурного и образовательного обмена с СССР. В последние годы она финансировала центр "Проектория", занимавшийся программами по изучению английского языка и культуры, проектами в сфере информационных технологий для учащихся. Один из них был посвящен экспериментальному полету и программе "Союз-Аполлон". Всё, что связывает Россию с культурой, и представителями других стран в путинской Росси нежелательно. Оказалось, нет более близкой путинскому режиму национальной идеи, чем самоизоляция.

Пересидев первую волну пандемии, "наше преимущество" обрело очередное "второе дыхание". В ходе участившихся появлений на телеэкране Путин все чаще даёт указания нерадивым подчиненным и одновременно хвалит действия своего правительства, употребляя местоимение "мы". И всё равно заметно нервничает. Причём, он опасается не той оппозиционно настроенной части граждан, которых "не представляет". И не тех, кто явно в нем разочаровался в последние месяцы. И не того, что кто-то на далёком изолированном Западе сочтёт его "нелегитимным" (об этом он давно перестал "париться", не ждет, что "поймут и простят", да и у всех сейчас своих проблем хватает). Боится "наше преимущество" своего верного окружения, дружков, которые ,не ровён час, от него "самоизолируются", не желая коллективно идти ко дну. Придется платить. Недаром совместное предприятие Аркадия Ротенберга и ВЭБа "Нацпроектстрой" без конкурса получат 140 млрд рублей, став единственным подрядчиком строительства дорог высшей категории. То ли ещё будет!

Кремлевские стратеги злорадствуют: COVID-19 разъединяет мир! Для большинства нормальных людей пандемия высветила прямо противоположное: они вынужденно разошлись по странам-квартирам, чтобы в будущем найти более справедливые пути к объединению. В Испании 27 мая начался десятидневный траур по жертвам коронавирусной инфекции. The New York Times в выпуске от 24 мая на первой полосе поименно назвала тысячу погибших от коронавируса американцев, кратко рассказав о каждом из них и сопроводив мартиролог словами: "Это не просто имена в списке, каждый из погибших был одними из нас". Погибшие от коронавируса россияне для кремлевских небожителей остаюся безымянными – они там у себя, за стеной, их "даже не представляют".

Галина Сидорова – московский журналист

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