"Его убивали много лет". Не стало Сергея Мохнаткина

В Москве на 67 году жизни умер правозащитник и политический активит Сергей Мохнаткин.

О его смерти сообщили писатель Виктор Шендерович и правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко.

В начале апреля знакомые Мохнаткина сообщали, что он находится в тяжёлом состоянии после операции в московской больнице. Заведующая реанимационным отделением больницы сообщала, что у него "очень много осложнений". "Сергей в сознании, дышит сам. Получает специальное питание", – сообщила она его родным

В конце прошлого года Сергей Мохнаткин был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. У него начались осложнения после травмы, полученной во время пребывания в исправительной колонии №4 города Архангельска. Сотрудники ФСИН сломали ему позвоночник. По словам его близких, добиться госпитализации удалось только с помощью правозащитников.

31 декабря 2009 года Сергей Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции "Стратегия 31" на Триумфальной площади в Москве. Он был обвинён в избиении сотрудника 2-го оперативного полка милиции и осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима.

Находясь в колонии, Мохнаткин активно отстаивал свои права и права других заключённых, за что неоднократно подвергался репрессиям. Российское правозащитное сообщество признало его политическим заключённым.

В 2012 году Сергей Мохнаткин был помилован президентом Дмитрием Медведевым.

31 декабря 2013 года во время акции "Стратегия 31" Мохнаткин вновь был задержан на Триумфальной площади и обвинён по той же статье. Был осуждён к лишению свободы в колонии строгого режима, наказание отбывал в Котласе. В 2017 году был приговорён ещё к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии: по версии следствия, он якобы оказал сопротивление сотрудникам колонии. В результате избиения сотрудниками ФСИН получил травму позвоночника.

В декабре 2018 года Мохнаткин в очередной раз вышел на свободу и продолжил заниматься правозащитной деятельностью. При этом против него расследовались новые уголовные дела.

Последний раз о состоянии Мохнаткина его гражданская жена Анна Кречетова писала в среду, 27 мая.

Год назад, в марте 2019-го, с Сергеем Мохнаткиным встретился корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.