Старосте Ржепорые Новотному прислали по почте белый порошок

В Чехии староста пражского района Ржепорые Павел Новотны, инициатор установки памятного знака в честь бойцов Русской освободительной армии ("власовцев"), получил 28 мая на свой рабочий адрес конверт, в котором находился неизвестный белый порошок.
На место прибыла полиция и специальное подразделение пожарной охраны, которое занимается химическими угрозами (пожарные в Чехии играют роль МЧС). После осмотра конверта и проверки его специальным рентген-аппаратом пожарные отвезли конверт для дальнейшего изучения. Что это было за вещество - пока неясно. Также не сообщается, кто был отправителем.
Новотны не комментировал находку. Сам он не был эвакуирован и остался в здании районной управы.
- Имя Павла Новотного стало известно в России после того, как он выступил с инициативой установки мемориальной доски бойцам РОА, которые в мае 1945 года оказали помощь Пражскому восстанию. Доска и памятный знак в честь власовцев была установлена в конце апреля нынешнего года. Представители российских властей подвергали чешского политика резкой критике, обвиняя в оправдании нацизма и в русофобии. Новотны, в свою очередь, критиковал российские власти и лично Владимира Путина.
- Недавно стало известно, что Павлу Новотному и ещё двум чешским политикам - старосте района Прага-6 и мэру Праги - была предоставлена полицейская охрана. Чешские СМИ опубликовали со ссылкой на спецслужбы информацию о том, что в Прагу прибыл сотрудник российской дипмиссии с ядовитым веществом рицином, предположительно для организации покушения на политиков. СМИ выяснили, что речь идет об исполняющим обязанности руководителя пражского отделения Россотрудничества Андрее Кончакове. Сам он категорически отрицает, что ввёз в Прагу рицин. По требованию посольства России ему тоже предоставили охрану. Официально власти Чехии не выступали с обвинениями в адрес Кончакова, а саму версию о рицине не подтверждали и не опровергали.
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