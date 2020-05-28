Старосте Ржепорые Новотному прислали по почте белый порошок

В Чехии староста пражского района Ржепорые Павел Новотны, инициатор установки памятного знака в честь бойцов Русской освободительной армии ("власовцев"), получил 28 мая на свой рабочий адрес конверт, в котором находился неизвестный белый порошок.

На место прибыла полиция и специальное подразделение пожарной охраны, которое занимается химическими угрозами (пожарные в Чехии играют роль МЧС). После осмотра конверта и проверки его специальным рентген-аппаратом пожарные отвезли конверт для дальнейшего изучения. Что это было за вещество - пока неясно. Также не сообщается, кто был отправителем.

Новотны не комментировал находку. Сам он не был эвакуирован и остался в здании районной управы.