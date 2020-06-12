Время Свободы : "Мовсесян никогда не отказывает "тяжелым" детям"
Матери детей с пороками сердца протестуют против планов уволить завкардиохирургией Детской больницы №1 в Петербурге Рубена Мовсесяна***Редактор отдела «Мнения» газеты «Нью-Йорк Таймс» потерял свой пост из-за публикации колонки с призывом применить войска для разгона протестов против расовой дискриминации в Америке ***Планирует ли Кремль применить военную силу, что восстановить водоснабжение Крыма с материковой Украины? .
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