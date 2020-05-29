На Москву пришлось меньше трети новых случаев коронавируса в России

За сутки в России выявлены 8572 инфицированных коронавирусом нового типа, — свидетельствует официальная статистика. На Москву, долгое время бывшую главным очагом распространения инфекции, пришлось меньше трети новых случаев — 2332.

Общее число инфицированных с начала вспышки в России достигло 387 623. Прямо сейчас, по данным федерального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, больны 223 992 человека, 159 257 выздоровели, 4 374 умерли.

Накануне Департамент здравоохранения Москвы уточнил данные о смертности от коронавируса в городе. Фактически ведомство признало, что в апреле от последствий эпидемии умерли не 636, а 1753 человека. Разница в числе смертей от коронавируса объясняется методикой их классификации.

Федеральная статистика так же вызывает сомнения и критику со стороны ряда экспертов, предполагающих, что региональные власти могут некорректно учитывать число заболевших и умерших. Власти это отрицают.