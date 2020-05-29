МВД предупредило о запрете любых "публичных акций" в Москве

Главное управление МВД России по Москве заявило, что проведение любых публичных мероприятий на территории города в период так называемого режима повышенной готовности, введённого указом мэра, запрещено. Участников возможных мероприятий оно предупредило об административной ответственности.

По всей видимости, ведомство отреагировало на состоявшиеся вчера у здания ГУ МВД на Петровке одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее на 15 суток журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Азар, в свою очередь, был арестован тоже за одиночный пикет - в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждён ряд уголовных дел, и активиста Виктора Немытова, тоже арестованного на 15 суток за одиночный пикет.

Участники одиночных пикетов, в том числе журналисты "Медиазоны", "Эха Москвы", "Таких дел", "Дождя" и RT, накануне были задержаны. Впоследствии их отпустили с протоколами об административных правонарушениях.

В пятницу одиночные пикеты на Петровке продолжились. Был задержан депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Позднее на пикеты собираются выйти московские муниципальные депутаты. В сообщении ГУ МВД говорится, что в сети Интернет распространяются "призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях".