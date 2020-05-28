В центре Москвы у здания МВД на Петровке задержаны главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и гражданского активиста Ильи Азара.
Позднее была задержана журналистика и активист Виктория Ивлева и главный редактор интернет-издания "Такие дела" Анастасия Лотарева.
К зданию МВД пришли депутаты Мосгордумы Олег Шереметьев, Евгений Ступин и Михаил Тимонов. Они пытаются выяснить у полиции, на каких основаниях были задержаны журналисты, передаёт корреспондент телеканала "Дождь".
"Арест Азара подрывает основы конституционного строя Российской Федерации", — цитируют Тимонова "Открытые медиа".
Задержанных журналистов доставили в Тверское ОВД.
- Тверской районный суд арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в Москве. Он признан виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. 26 мая активист вышел на Петровку в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого заведены два уголовных дела.
- Воронцов – бывший сотрудник полиции, работавший в управлении по противодействию экстремизму. Против него возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. Его защита его вину отрицает и связывает преследование с правозащитной деятельностью бывшего полицейского.
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