В центре Москвы у здания МВД на Петровке задержаны главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и гражданского активиста Ильи Азара.

Позднее была задержана журналистика и активист Виктория Ивлева и главный редактор интернет-издания "Такие дела" Анастасия Лотарева.

К зданию МВД пришли депутаты Мосгордумы Олег Шереметьев, Евгений Ступин и Михаил Тимонов. Они пытаются выяснить у полиции, на каких основаниях были задержаны журналисты, передаёт корреспондент телеканала "Дождь".

"Арест Азара подрывает основы конституционного строя Российской Федерации", — цитируют Тимонова "Открытые медиа".

Задержанных журналистов доставили в Тверское ОВД.