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У здания МВД на Петровке 38 задержаны журналисты — участники пикетов

Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр и Сергей Смирнов после задержания

В центре Москвы у здания МВД на Петровке задержаны главный редактор издания "Медиазоны" Сергей Смирнов и журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста и гражданского активиста Ильи Азара.

Позднее была задержана журналистика и активист Виктория Ивлева и главный редактор интернет-издания "Такие дела" Анастасия Лотарева.

К зданию МВД пришли депутаты Мосгордумы Олег Шереметьев, Евгений Ступин и Михаил Тимонов. Они пытаются выяснить у полиции, на каких основаниях были задержаны журналисты, передаёт корреспондент телеканала "Дождь".

"Арест Азара подрывает основы конституционного строя Российской Федерации", — цитируют Тимонова "Открытые медиа".

Задержанных журналистов доставили в Тверское ОВД.

  • Тверской районный суд арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в Москве. Он признан виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. 26 мая активист вышел на Петровку в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого заведены два уголовных дела.
  • Воронцов – бывший сотрудник полиции, работавший в управлении по противодействию экстремизму. ​Против него возбуждены дела о вымогательстве и распространении порнографии. Его защита его вину отрицает и связывает преследование с правозащитной деятельностью бывшего полицейского.

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