К голосованию о Конституции начали печатать бюллетени

В ряде регионов России типографии начали печатать бюллетени для голосования о поправках в Конституцию, дата которого пока официально не объявлена.

В пресс-службе избиркома Свердловской области агентству "Все новости" из Нижнего Тагила сообщили, что до 7 июня в области должен быть отпечатан весь тираж бюллетеней - 3 миллиона 300 тысяч - а на следующий день их начнут развозить по территориальным комиссиям.

В издательском доме "Липецкая газета" печатают бюллетени для голосования в Липецкой области, печать должны завершить через 4 дня.

О том, что в регионах начали печатать бюллетени, сообщают и "Открытые медиа". Сообщается, что они печатаются "с открытой датой".

"Открытые медиа" со ссылкой на свои источники в избиркомах пишут, что наиболее вероятная дата проведения голосования - 8 июля. Ранее сообщалось, что рассматривается и вариант с 1 июля. Голосование в любом случае должно пройти в среду, которую объявят нерабочим днём.

30 мая рабочая группа по конституционным поправкам проведёт совместное совещание с членами ЦИК по вопросам подготовки голосования. Она соберётся впервые с начала эпидемии коронавируса, из-за которой голосование перенесли с 22 апреля. В пятницу агентства распространили высказывания сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, которая сказала, что не видит смысла "затягивать" с голосованием, поскольку "выход из карантина уже начался".