Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём

Президент России Владимир Путин подписал объявил 24 июня выходным днём "в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

24 июня в 10 утра по местному времени в Москве и других городах России пройдут военные парады. В 22 часа состоятся праздничные салюты. Шествие "Бессмертный полк" и традиционный военно-морской парад планируется провести 26 июля.

Традиционный парад и шествие "Бессмертный полк" не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. ​

В этом году в параде должны были быть задействованы 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. Изначально власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.