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Спор о "ливийских динарах": МИД РФ ответил Госдепартаменту США

Сергей Лавров и Владимир Путин на конференции по Ливии. Берлин, 29 января 2020

Российское Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Госдепартамента США о конфискованной мальтийскими властями партии ливийских динаров.

В сообщении для прессы, опубликованном на сайте МИД РФ, говорится, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 г. между АО "Госзнак" и главой Центрального банка Ливии, утверждённого Палатой депутатов (парламентом ) Ливии. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами, которые, как отмечается в сообщении МИД РФ, "необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики".

МИД России отмечает, что "в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка. Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов и соответственно обладает необходимой международной легитимностью".


Ранее, в заявлении Госдепартамента США отмечалось, что США признают единственным легитимным центральным банком Ливии тот, что контролируется международно признанным правительством в Триполи.

В прошлом Мальта уже ​перехватывала напечатанные в России динары для правительства в Тобруке, тогда это объяснялось тем, что мальтийское правительство признаёт только одну сторону конфликта в Ливии, руководство которой находится в Триполи.

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