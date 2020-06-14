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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Художники русского Зарубежья

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Художники русского Зарубежья
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Художники русского Зарубежья

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Полторы тысячи художников оказались заграницей за первые 25 лет советской власти. Кто бежал от преследований и разрухи, кто не вернулся из заграничной командировки, кто поехал на лечение, а кто оказался на чужбине еще до всякого большевистского переворота. Судьбы - во всех красках и широте случаев. Таков биографический двухтомник "Художники русского Зарубежья", подготовленный Олегом Лейкиндом, Кириллом Махровым и Дмитрием Северюхиным - при активном участии сотни исследователей со всего мира. начатый почти 40 лет назад. Мой собеседник - историк Михаил Талалай, тоже участник Словаря.

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