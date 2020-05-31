У здания СК в Москве задержаны активисты и адвокаты

У здания Следственного комитета в Москве в воскресенье полиция задержала участников одиночных пикетов против полицейского насилия и в поддержку адвокатов.
Задержаны были пять человек - активисты Сергей Десницкий, Дмитрий Иванов и адвокаты Даниил Берман, Александр Редькин и Дмитрий Захватов.
Десницкий стоял с плакатом "Никогда не молчите", адковаты призывали расследовать насилие в отношении их коллег, а Иванову вовсе не дали провести пикет.
Одиночные пикеты по закону не требуют согласования, однако московская полиция утверждает, что во время так называемого режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, они незаконны.
В предыдущие три дня десятки людей, в том числе журналисты и активисты, были задержаны у здания ГУ МВД на Петровке, 38. Они выступали в поддержку муниципального депутата Ильи Азара, ранее арестованного на 15 суток - тоже за одиночный пикет.
- Сегодня день российской адвокатуры. В последние дни адвокатское сообщество выступило в защиту адвокатов из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой и Ратмира Жилокова, против которых возбудили уголовное дело о нападении на полицейских - в то время как они сами жаловались на применение силы сотрудниками МВД по Урванскому району.
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