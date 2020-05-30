В центре Москвы у здания главного управления МВД на Петровке возобновились серия одиночных пикетов и задержания их участников. Протестующие выступают в поддержку арестованного на 15 суток муниципального депутата Ильи Азара и задержанных участников предыдущих пикетов, – передаёт "ОВД-Инфо".

Пикеты на Петровке проходят третий день. В пятницу на них были задержаны около 30 человек, в четверг – более десяти.

В субботу задержаны уже пять человек. Четверо из них – муниципальные депутаты различных московских районов.