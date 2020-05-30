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В Москве у здания МВД на Петровке возобновились задержания протестующих

Задержания на Петровке 29 мая, архив

В центре Москвы у здания главного управления МВД на Петровке возобновились серия одиночных пикетов и задержания их участников. Протестующие выступают в поддержку арестованного на 15 суток муниципального депутата Ильи Азара и задержанных участников предыдущих пикетов, – передаёт "ОВД-Инфо".

Пикеты на Петровке проходят третий день. В пятницу на них были задержаны около 30 человек, в четверг – более десяти.

В субботу задержаны уже пять человек. Четверо из них – муниципальные депутаты различных московских районов.

  • Азар был арестован в четверг на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены несколько уголовных дел.
  • Днём в пятницу московское управление МВД выпустило заявление, в котором утверждается, что проведение любых акций протеста в городе запрещено на время карантина.
  • На задержанных оформляются протоколы о нарушении режима самоизоляции и о нарушении правил участия в публичных мероприятиях.​

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