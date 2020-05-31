Кремль "надеется", что к 24 июня карантинные меры будут отменены

В Кремле надеются, что к 24 июня – дню, на который президент Владимир Путин назначил парад на Красной площади в Москве, – от ограничительных мер, введённых в России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, "практически ничего не останется".

Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-1" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин, который в последние месяцы практически не покидает резиденцию в Ново-Огарёво, будет наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади вместе с зарубежными гостями.

Пока что свой приезд в Москву подтвердили несколько зарубежных лидеров, в том числе главы Казахстана, Киргизии и Молдавии, а также президент Сербии. На парад 9 мая до его переноса собиралось приехать существенно большее число иностранных гостей, включая президента Франции и лидера КНР. Пока неясно, приедут ли они 24 июня.

Парад в честь годовщины победы над нацистской Германией был перенесён Путиным из-за эпидемии. Несколько дней назад президент назначил новую дату парада – он пройдёт в годовщину Парада Победы 1945 года.

Карантинные меры в России ввели в конце марта. С середины мая их постепенно начали ослаблять, поскольку рост числа инфицированных, по официальным данным, замедлился. При этом каждый день в последнее время фиксируется 8–9 тысяч новых заражений и более 100 смертей от инфекции.

Путин предоставил регионам право во многом самостоятельно решать, какие меры будут действовать. Власти Москвы до 14 июня продлили так называемый режим самоизоляции, при котором перемещения людей по городу контролируются (с 1 июня разрешены прогулки по графику – 3 дня в неделю), а часть предприятий по-прежнему закрыты. Из слов Пескова можно сделать вывод, что к 24 июня режим может быть отменён.

При этом пресс-секретарь Кремля отказался говорить о том, будет ли в ближайшее время назначено голосование о поправках в Конституцию, которое тоже было перенесено. В прессе появлялись сообщения, что его могут назначить на начало июля. Песков сказал, что решение примет Путин, "когда посчитает нужным".