"Не молчите!"

У здания Следственного комитета в Москве в воскресенье полиция задержала участников одиночных пикетов против полицейского насилия и в поддержку адвокатов. Одиночные пикеты по закону не требуют согласования, однако московская полиция утверждает, что во время так называемого режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, они незаконны. В последние дни адвокатское сообщество выступило в защиту адвокатов из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой и Ратмира Жилокова, против которых возбудили уголовное дело о нападении на полицейских, в то время как они сами жаловались на применение силы сотрудниками МВД по Урванскому району.