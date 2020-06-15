Время Свободы: Шестнадцать лет тюрьмы для Пола Уилана ради политической "целесообразности"
Американец Пол Уилан приговорен российским судом к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу США *** Учитель московской гимназии – о том, как его принуждают участвовать в голосовании по поправкам к Конституции***Гей-прайд в Испании в этом году состоится, но будет виртуальным
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