При голосовании по Конституции не будут записывать данные паспорта

Центральная избирательная комиссия предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных, а также проводить надомное и досрочное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на новый проект порядка общероссийского голосования.

Ранее ЦИК совместно с Роспотребнадзором рекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе возле избирательных участков.

По новым правилам, голосование может быть организовано на придомовых территориях, территориях общего пользования и «в иных местах». Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить десятиминутную санитарную обработку поверхностей. При надомном голосовании рекомендуется не заходить в квартиру.Кроме того, ранее чтобы вызвать членов комиссии с урной на дом или досрочно проголосовать на участке, требовалась "уважительная причина" — отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком. Теперь этих ограничений нет.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц отметил в этой связи, что "подпись избирателя и указание его паспортных данных при выдаче бюллетеня — это система двойного ключа, которая призвана повысить достоверность записи о выдаче бюллетеня и осложнить жизнь фальсификаторам".

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Как пишут сегодня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и мэрии Москвы, президент России Владимир Путин может объявить дату голосования по поправкам в Конституцию в понедельник или во вторник на этой неделе. По их данным, голосование может пройти 1 июля, а досрочное начнется за неделю до этого, с 25 июня, на следующий день после парада Победы. Однако рассматривается и 8 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин опирается на данные специалистов по эпидемиологической ситуации в стране и дату голосования по поправкам объявит, когда посчитает необходимым.