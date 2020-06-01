Шестая ночь протестов в США отмечена насилием в ряде городов

В США шестая ночь выступлений против социального неравенства сопровождалась беспорядками и насилием в нескольких городах.

Протесты вызвала смерть в результате задержания полицейскими в городе Миннеаполис, в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда.

Несмотря на то, что из-за беспорядков примерно в 40 городах был введён комендантский час, люди в основном игнорировали ограничения. Сообщается о столкновениях с полицией в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. Чтобы рассеять толпу полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. В нескольких городах отмечены случаи мародерства. Участники погромов врывались и грабили магазины, поджигали полицейские автомобили.

Национальная гвардия США – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях, сообщила накануне, что около пяти тысяч её бойцов задействованы сейчас для обеспечения порядка в 15 штатах и в Вашингтоне, в округе Колумбия. Там толпа вновь собралась у Белого дома. Протестующие разводили костры, а в сторону сотрудников спецподразделений периодически летели камни.

До этого шумные манифестанции у резиденции американского президента состоялись в пятницу и субботу. Секретная служба США сообщила, что арестовала шестерых человек. Были случаи стычек протестующих с охраной. Некоторые из демонстрантов пытались опрокинуть заградительные барьеры, использовали против сотрудников Секретной службы кирпичи, камни, бутылки, петарды и другие предметы.

Также стало известно, что в пятницу президент Дональд Трамп был ненадолго помещён в подземный бункер – в целях его безопасности.