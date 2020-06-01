Шестая ночь протестов в США отмечена насилием в ряде городов

В США шестая ночь выступлений против социального неравенства сопровождалась беспорядками и насилием в нескольких городах.
Протесты вызвала смерть в результате задержания полицейскими в городе Миннеаполис, в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда.
Несмотря на то, что из-за беспорядков примерно в 40 городах был введён комендантский час, люди в основном игнорировали ограничения. Сообщается о столкновениях с полицией в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелесе. Чтобы рассеять толпу полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. В нескольких городах отмечены случаи мародерства. Участники погромов врывались и грабили магазины, поджигали полицейские автомобили.
Национальная гвардия США – специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях, сообщила накануне, что около пяти тысяч её бойцов задействованы сейчас для обеспечения порядка в 15 штатах и в Вашингтоне, в округе Колумбия. Там толпа вновь собралась у Белого дома. Протестующие разводили костры, а в сторону сотрудников спецподразделений периодически летели камни.
До этого шумные манифестанции у резиденции американского президента состоялись в пятницу и субботу. Секретная служба США сообщила, что арестовала шестерых человек. Были случаи стычек протестующих с охраной. Некоторые из демонстрантов пытались опрокинуть заградительные барьеры, использовали против сотрудников Секретной службы кирпичи, камни, бутылки, петарды и другие предметы.
Также стало известно, что в пятницу президент Дональд Трамп был ненадолго помещён в подземный бункер – в целях его безопасности.
- Демонстранты требуют суда над всеми четырьмя полицейскими – белыми мужчинами - за их роль в гибели 46-летнего Флойда, который умер в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить афроамериканца, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям.
- Все четверо полицейских, принимавших участие в задержании Джорджа Флойда, отстранены от несения службы до окончания служебной проверки. Шовин арестован. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.
- Накануне президент Трамп сообщил в Твиттере о намерении добиться признания террористическим ультралевого движения "Антифа", члены которого, по оценкам ряда чиновников, могут быть причастны к нынешней волне насилия. Среди прочего, Трамп поблагодарил Национальную гвардию за усилия по сдержанию беспорядков. Он также обрушился с новой критикой на медиа за то, что те, по его словам, "делают всё возможное для разжигания ненависти и анархии".
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