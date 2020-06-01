Обвиняемый в убийстве бизнесмен Анатолий Быков обратился к Путину

Арестованный по обвинению в соучастии в убийстве красноярский политик и предприниматель Анатолий Быков написал обращение к президенту России Владимиру Путину. Оно заканчивается вопросом: "Почему власть не уважает свою страну и свой народ?". Текст письма опубликовал на своей странице в фейсбуке сторонник Быкова Владимир Владимиров.

"Мы с вами сейчас находимся в похожих условиях – вы в бункере своей резиденции, а я в бункере одиночной камеры СИЗО-1 Красноярска, – начинает обращение Быков. – Находясь в таких условиях, мне открывается вид на нашу с вами Родину – Россию. У меня появилась тревога за нашу страну, мы подошли к краю пропасти, где в многонациональной богатой стране – России, власть не верит своему народу! А народ не верит власти! Это большая беда!".

Далее Быков пишет об обстоятельствах нынешнего уголовного дела и вспоминает уголовное дело двадцатилетней давности, когда на стороне обвинения также выступали люди с криминальным прошлым. По его словам, тогда поводом для уголовного преследования был передел алюминиевой промышленности в стране, а Быков занял позицию чтобы "Красноярский алюминиевый завод остался в Красноярском крае".

"Сейчас время показало, что тогда я был прав". "Сегодня мы все видим, к чему мы пришли. Экономика развалена, несколько миллионов гектар леса сожжены, происходят потопы в населенных пунктах, взрываются склады в непосредственной близости, где живут люди. ", – говорится в обращении.

15 мая Анатолию Быкову предъявлено обвинение в соучастии в убийстве 25-летней давности. Осужденный за это преступление Владимир Татаренков подтвердил показания против Быкова на очной ставке. По данным следователей, убийства связаны с борьбой за активы, в частности, в алюминиевой промышленности. Анатолий Быков входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), был его совладельцем.

8 мая Быков обвинил в организации своего уголовного преследования губернатора края Александра Усса и главу региональной полиции Александра Рачинского. В этот же день суд поместил его под стражу до 4 июля.