Зарплаты депутатов Мосгордумы в 1,5 раза превысили зарплаты в Госдуме

Средняя зарплата депутата Мосгордумы составила 617 тысяч рублей в месяц, подсчитали "Открытые медиа" на основе сведений о доходах и имуществе за прошлый год, которые 30 мая были опубликованы на сайте городской думы. Таким оказался средний заработок парламентариев, которые в течение всего 2019 года числились как работающие на постоянной основе. В настоящий момент средняя зарплата депутата Мосгордумы в полтора раза выше той, что получают сенаторы и депутаты Госдумы (около 400 тысяч рублей в месяц).

При этом в нынешнем созыве Мосгордумы, избранном осенью 2019 года, только 16 из 45 депутатов, включая спикера Алексея Шапошникова, получают за свою работу зарплату из городского бюджета — они возглавляют профильные комиссии или замещают председателя парламента, и потому считаются работающими на постоянной основе. Из них семеро (не считая Шапошникова) — это те, кому осенью удалось переизбраться, и кто таким образом отработал на постоянной основе весь прошлый год. Речь идёт о депутатах, представляющих "Единую Россию" или лояльных мэрии.

В среднем каждый из депутатов, работающих в городском парламенте на постоянной основе, получил в 2019 году по 7,4 миллиона рублей, или по 617 тысяч рублей в месяц. Сами депутаты никогда публично не называли полный размер своей заработной платы. Ещё в сентябре прошлого года председатель парламента Алексей Шапошников утверждал, что она не превышает 200 тысяч рублей. Отвечая на вопросы о своей зарплате, депутаты могут прибегать к уловке: называть оклад в 200 тысяч рублей и не упоминать превышающие его в несколько раз надбавки, отмечает парламентарий от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин.

Рекордсменом по доходам стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он задекларировал за 2019 год доход 1,9 миллиарда рублей. За год доход Шапошникова вырос почти в 80 раз. В 2018-м в декларации он указывал 24,4 миллиона рублей. Шапошников объяснил доход продажей ценных бумаг. Он не уточнил, какие именно ценные бумаги продал.