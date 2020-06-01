Бывшие британские министры обратились с письмом по Гонконгу

Семеро бывших министров иностранных дел Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону с призывом сформировать международную группу мониторинга по Гонконгу.

Власти Китая вызвали тревогу среди западных стран в связи с намерением принять закон о национальной безопасности Гонконга – в обход законодательных структур этого специального административного района КНР, перешедшего от британцев под суверенитет Пекина в 1997 году.

Оппоненты законопроекта опасаются, что он будет использован Пекином для подавления инакомыслия и станет сокрушительным ударом для автономии бывшей британской колонии, которой Китай обещал управлять по принципу "одна страна – две системы". Пекин в ответ на критику заявляет, что изменения необходимы, чтобы "справиться с терроризмом и сепаратизмом" после продолжавшихся в прошлом году в Гонконге семь месяцев массовых протестных выступлений. Их участники требовали отозвать законопроект об экстрадиции на материковый Китай арестованных по уголовным делам.

Законопроект о национальной безопасности тоже привёл к многотысячным протестам.

"Великобритания должна занять лидирующую роль в координации международного ответа на кризис", - считают бывшие главы внешнеполитического ведомства страны. Письмо Джонсону подписали Малькольм Рифкинд, Маргарет Бекетт, Уильям Хейг, Джереми Хант, Дэвид Милибэнд, Дэвид Оуэн и Джек Стро. Они считают, что премьер должен привлечь страны-члены "Большой семёрки" к созданию Международной контактной группы - для мониторинга, консультаций и совместных усилий по Гонконгу.

Авторы инициативы указывают, что Контактная группа может быть софрмирована по тому же принципу, по которому работала организация с участием США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и России для реагирования на Балканский кризис в начале 1990-х годов.

До этого совместное заявление с критикой действий Китая выпустили Великобритания, Соединённые Штаты, Австралия и Канада.