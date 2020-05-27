Помпео: Гонконг более не может рассчитывать на особый подход

Гонконг более не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, так как не поддерживает высокую степень автономии от Китая, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он напомнил об обсуждаемом сейчас Пекином законопроекте о безопасности Гонконга. Этот документ "лишь последний пункт в череде событий, которые подрывают автономию Гонконга и его свободы", подчеркнул глава Госдепартамента.

По словам Помпео, в среду он направил уведомление Конгрессу, которое касается подхода, применявшегося к Гонконгу до и после июля 1997 года, когда британцы передали суверенитет над этой территорией Китаю.

В прошлом году Конгресс и президент США Дональд Трамп приняли закон, который обязывает Госдепартамент не менее раза в год подтверждать, что бывшая британская колония сохраняет достаточно независимости, чтобы оправдывать особые благоприятные торговые условия для него со стороны Вашингтона и поддерживать статус одного из мировых финансовых центров. Также по этому закону, официальные лица Гонконга, ответственные за нарушения прав человека, могут быть подвергнуты санкциям – включая запрет на выдачу виз и заморозку финансовых активов.

Ранее Майк Помпео резко раскритиковал КНР за одностороннее навязывание Гонконгу нового закона о национальной безопасности. На прошлой неделе документ начало рассматривать Всекитайское собрание народных представителей. Помпео подчеркнул, эти меры идут вразрез с законодательством региона и не учитывают мнение его жителей.

В Гонконге законопроект вызвал новую волну протестных выступлений. Протестующие говорят, что планируемые изменения противоречат принципу "одна страна, две системы". В воскресенье на многотысячных акциях были задержаны около двухсот демонстрантов.

В прошлом году в автономии были длительные протесты против планов прокитайского руководство Гонконга принять закон об экстрадиции подозреваемых в различных преступлениях на материковый Китай. Под давлением манифестантов, утверждавших, что поправки могут быть использованы для борьбы с диссидентами, они так и не вступили в силу.